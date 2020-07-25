Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran Sivil Havacılık Kurumu, ABD'yi ICAO'ya şikayet etti

İran Sivil Havacılık Kurumu, Mahan Air tehdidi ile ilgili ABD’yi Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) şikayet etti.

Bu kurum, Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Suriye semalarında Amerikan savaş uçakları tarafından tacize uğramasına ilişkin bir yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Taciz eden jetlerle çarpışmayı önlemek için pilotun verdiği ani refleks sonucu bazı yolcular yaralandı.

Zarif'ten ABD'nin yolcu uçağı tehdidine sert tepki

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İran'a ait yolcu uçağının Suriye'nin başkenti Şam semalarında iki Amerikan savaş uçağı tarafından taciz edilmesine sert bir şekilde tepki gösterdi.

Zarif'in yaptığı paylaşımda, "ABD yasadışı bir şekilde başka bir ülkenin topraklarını ele geçiriyor ve daha önceden belirlenmiş rotada seyreden bir yolcu uçağına taciz ediyor. İşgalci güçlerin güvenliğini korumak bahanesiyle masum sivil yolcuların can güvenliğini tehlikeye sokuyor." ifadesine yer verildi.

Onların tam bir yüzsüzlükle peşpeşe gayri meşru eyemlerde bulunduğunu kaydeden Zarif’in attığı tweette, “Bir facia meydana gelmeden önce uluslararası hukuku ihlal edenler durdurulmalı” denildi.

Düşmanca eylemleri yanıtsız bırakmayacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerikan savaş uçaklarının Suriye hava sahasında İran yolcu uçağını taciz etmesine sert bir şekilde tepki gösterdi.

“Suriye'de Amerikan kuvvetlerinin varlığı yasa dışıdır ve askeri uçaklarının Suriye hava sahasındaki sözde görevi de gayri meşrudur. Daha da önemlisi, hiç kimse ABD'nin jetleriyle yolcu uçaklarını denetlemesine izin vermemiştir.” diyen Musevi, ABD’nin bu eyleminin uluslarararası hukuka aykırı olduğunu kaydetti.

Seyyid Abbas Musevi, "İslam Cumhuriyeti, İran ulusuna karşı herhangi bir düşmanca hareketi yanıtsız bırakmayacak ve zamanında uygun bir şekilde tepki verecektir." diye konuştu.

İran'da güncel koronavirüs vakaları: 249 bin 212 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 215 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 15 bin 289'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 489 artarak, 286 bin 523'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 653'ünün durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 249 bin 212 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.