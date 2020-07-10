Tahran-Pekin ekonomik ilişkileri ABD'ye pahalıya mal olacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün İran ile Çin'in 25 yılık kapsamlı stratejik ilişkiler anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulunarak, İran’ın Çin gibi önemli ülke hakkında kısa vadeli bir görüşe sahip olmadığını belirterek, “Bu nedenle karşılıklı ilişkimiz kapsamlı ve stratejik olarak tanımlanmıştır” dedi.

Musevi sözlerine şöyle devam etti:

"Çin ile 25 yıllık anlaşmada da bakış açımızın uzun vadeli ve stratejik olduğunu gösteriyor. Tabii ki, anlaşma daha nihaileşmedi ve taslak metni gözden geçirilip imzalanmalı ve nihayetinde İran Meclisi tarafından onaylanmalıdır, böylesi bir durumda yasa haline gelecek ve uygulanacaktır. Dolayısıyla anlaşmanın süreci tamamlandığında detayları yanınlanabilir."

İran-Çin ilişkileri hakkındaki spekülasyonlar ve yalan haberlerin yabancı kökenli olduğuna dikkati çeken Musevi, “Bu tür ilişkiler özellikle ekonomik ilişkiler ABD'ye pahalıya mal olacak. Bunun için İran-Çin ilişkileri hakkında kara propaganda yürütmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.