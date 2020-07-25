TFF 1. Lig'de play-off yarı final heyecanı

Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım kim olacak?

TFF 1. Lig'de play-off heyecanı yarı final rövanş mücadeleleriyle sürecek

Manisa temsilcisi Akhisarspor, Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Akhisarspor bir sene sonra yeniden Süper Lige dönmek istiyor.

Son olarak 1983-1984 sezonunda Süper Ligde yer alan Fatih Karagümrük ise 36 yıllık hasreti sonlandırmayı amaçlıyor. İstanbul'da oynanan ilk maç 3-3 sona ermişti.

Spor Toto Akhisarspor Stadı’nda oynanacak ve 21’de başlayacak karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Play-offtaki bir diğer eşlemede ise Adana Demirspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki ilk müsabakada gol sesi çıkmamıştı.

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden yeşil beyazlılar adını finale yazdırmayı hedefliyor. Adana Demirspor ise sahasında rakibine üstünlük kurmayı planlıyor.

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda 21'de başlayacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Kaynak: TRT Spor