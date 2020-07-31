Beşiktaş transfere hız verdi

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, ilk olarak kadrosuna Fabrice N’Skala’yı kattı.

Demokratik Kongolu oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalayan siyah beyazlılar, Welinton içinde temaslarını sürdürüyor.

Transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, Brezilyalı stoper için Aytemiz Alanyaspor ile takas konusunda anlaşma sağladı.

Takasta kullanılacak isim ise Fatih Aksoy olacak.

Beşiktaş yönetimi, Fatih’in sözleşmesini uzatıp 2 yıllığına kiralamayı düşünürken, Aytemiz Alanyaspor ise genç oyuncunun bonservisini istiyor.

Transfer dönemi başlamadan son görüşmelerin yapılıp, resmi imzaların atılması bekleniyor.

Ayrıca santrfor arayışlarına da devam eden siyah beyazlılar, Cisse ve Koita’nın yanı sıra Karşıyaka’nın genç ismi Doğukan İnci’yle de ilgileniyor.

İzmir ekibiyle görüşen Beşiktaş yönetimi teklifini iletti.

21 yaşındaki oyuncu için Karşıyaka’dan cevap bekleyen siyah beyazlılar, bu transferi de bitirmeyi amaçlıyor.

Beşiktaş, Doğukan İnci’yi satın aldıktan sonra kadroya katılacak diğer isimlere göre 1 yıl tecrübe kazanması için kiralık olarak gönderilebilir.

Kaynak: TRT Spor