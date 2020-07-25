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25 Tem 2020 15:18

Irak'ta Amerikan güçleri Bismayah üssünden çekildi

Irak'ta Amerikan güçleri Bismayah üssünden çekildi

Irak’ta ABD öncülüğündeki sözde IŞİD Karşıtı Koalisyon Güçleri'nin Bismaya üssünden çekildiği bildirildi.

 Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya göre, ABD öncülüğündeki sözde IŞİD Karşıtı Koalisyon Güçleri, Bağdat'ın güneyindeki Bismaya üssünden çekildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Koalisyon Güçleri Irak-Suriye Ortak Operasyonlar Odası Genel Komutan Yardımcısı General Gerald Strickland, "Daha önce Bismaya üssünden çekileceğimizi söylemiştim" dedi.

Dün gece Amerikan askerlerinin bulunduğu "Bismayah" askeri üssüne roketli saldırı düzenlenmişti.

Irak Güvenlik Basın Merkezi, söz konusu askeri üsse 4 roket fırlatıldığını bildirdi. Katyuşa füzelerle saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada bu saldırının olası can ve mal kaybı hakkında bir bilgi verilmedi.

News Code 1888040

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