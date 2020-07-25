Irak'ta Amerikan güçleri Bismayah üssünden çekildi

Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya göre, ABD öncülüğündeki sözde IŞİD Karşıtı Koalisyon Güçleri, Bağdat'ın güneyindeki Bismaya üssünden çekildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Koalisyon Güçleri Irak-Suriye Ortak Operasyonlar Odası Genel Komutan Yardımcısı General Gerald Strickland, "Daha önce Bismaya üssünden çekileceğimizi söylemiştim" dedi.

Dün gece Amerikan askerlerinin bulunduğu "Bismayah" askeri üssüne roketli saldırı düzenlenmişti.

Irak Güvenlik Basın Merkezi, söz konusu askeri üsse 4 roket fırlatıldığını bildirdi. Katyuşa füzelerle saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada bu saldırının olası can ve mal kaybı hakkında bir bilgi verilmedi.