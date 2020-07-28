Irak'taki Speicher hava üssünde şiddetli patlama

Irak basınına göre, Salahaddin vilayetindeki Tikrit kentinin hemen dışında bulunan Speicher hava üssünde üst üste iki şiddetli patlama sesi duyuldu.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, patlama sonucu meydana gelen yangının kontrol altına alındığı ve herhangi bir kayıp olmadığı belirtildi.

Dün akşam ülkenin başkenti Bağdat'ta ABD güçlerinin konuşlu olduğu Taci Üssü'ne de roketli saldırı düzenlenmişti.

ABD öncülüğündeki sözde IŞİD karşıtı koalisyon güçlerine bağlı askerlerin bulunduğu üsse 4 adet Katyuşa roketi düştü. Saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.