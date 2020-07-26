İslami Uyanış Kurultayı'ndan "Ayasofya" kararına destek

Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreterliği, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin bir bildiri yayınladı.

Batı dünyasının Haçlı Seferleri sırasında İslami binalar ile camileri yakıp Müslümanları katlederek İslam dünyasına büyük zarar verdiği kaydedilen bildiride, “Bu dönemde İslam dünyası altyapısının Batı tarafındnan tahrip edilmesine rağmen Müslümanlar, Batı medeniyetinin kalıntılarını yok etmedi. Onlar kiliseleri korumak için ibadethanelere dönüştürerek kültürel etkileşim ve uygarlığın devam etmesine yardımcı oldu." belirtildi.

Dünya İslami Uyanış Kurultayı bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

"Ayasofya, 500 yüzyıl boyunca İslam dünyasının önemli bir kültürel mirasiydi, ancak bu süreçte Müslümanlardan ağır bir darbe yiyen eski sömürgeci devlet Britanya İmparatorlüğü, Müslümanların kaderine hakim olmak, İslam izlerini ve sembollerini silmek ve Müslümanların kazanımları ile İslam medeniyetinin en parlak devrini unutturmak amacıyla muhlis muminlerin ibadet için kullandığı bir mekanı müze statüsüne dönüştürmüştür.

Düşmanlar, İslamcılığın büyümesiyle birlikte ikinci ve üçüncü dalgalarda İslami uyanış ve farkındalığın artması sonucu Müslümanların kucağına geri dönen ilahi ışığı söndürmeye çalıştılar.

Mübarek Zilhicce ayının ilk on gününde Hacılar kendi fıtratlarını ihya etmeye çalışırken Türk hükümeti, özellikle bu İslami ülkenin Cumhurbaşkanı, özüne dönmek, İslam kimliğini yeniden canlandırmak ve İslam mirasını İslam dünyasına geri kazandırmak adına cesurca ve takdire şayan bir adım attı."

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararını destekleyen Dünya İslami Uyanış Kurultayı, dünyadaki tüm Müslümanlardan da bu kararı desteklemesini istedi.