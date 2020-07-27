Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Kasım Süleymani intikamı hala gündemde

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'a ait yolcu uçağının Suriye'nin başkenti Şam semalarında iki Amerikan savaş uçağı tarafından taciz edilmesine tepki göstererek, "Amerikan savaş uçaklarının kalktığı üs de dahil olmak üzere olayın detaylarının yüzde 90’ından fazlası belirlenmiştir" açıklamasında bulundu.

Bu olayın kazara olarak yaşanmadığına dikkati çeken Emir Abdullahiyan, General Süleymani intkamının hala gündemde olduğunu belirterek, “ABD’liler bu kışkırtıcı eylemin onlar için yardımcı olmayacağını ve bedel ödeme koşullarını daha da zorlaştıracağını bilmeli” diye konuştu.

İran: ABD'nin uçak tehdidi konusunu yasal yollar ile takip ediyoruz

İran’ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Celal Firuzniya, Tahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının ABD tarafından taciz edilmesine ilişkin yaptığı bir açıklamada, “Bu olay Amerikalıların bölgede yürüttüğü terör eylemi ve cinayetlerinin açık bir örneğidir. İran, ABD hava korsanlığının kınanması için gerekli tüm yasal işlemlere başvuracak ve konuyu Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve ilgili mahkemelerde takip edecektir.” dedi.

İran İslam Cumhuriyeti, Afganistan'da barış görümelerini destekliyor

İran İslam Cumhuriyeti Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed İbrahim Tahiriyan, ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’ın son iddialarına tepki göstererek, “İran İslam Cumhuriyeti Afganistan’da barış ve istikrarın sağlanmasını ve Afganların yönettiği Afgan gruplar arasındaki barış görüşmelerini destekliyor” dedi.

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad son günlerde İran’ın Afganistan’da barış sağlanmasını istemediğini iddia etmişti.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 216 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 15 bin 700'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 333 artarak, 291 bin 172'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 695'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 253 bin 213 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.