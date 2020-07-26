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26 Tem 2020 10:45

İran: ABD'nin uçak tehdidi konusunu yasal yollar ile takip ediyoruz

İran: ABD'nin uçak tehdidi konusunu yasal yollar ile takip ediyoruz

İran’ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Celal Firuzniya, "İran olarak ABD hava korsanlığının kınanması için gerekli tüm yasal işlemlere başvuracağız" dedi.

Son günlerde Tahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağı, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD’ye ait 2 savaş uçağı tarafından taciz edilmiş, olay sırasında bazı yolcular yaralanmıştı.

İran’ın Beyrut Büyükelçisi Muhammed Celal Firuzniya, bugün sabah saatlerinde olay sırasında yaralanan Lübnanlı Ahmed Safieddin’i Beyrut’ın Dahiye bölgesindeki Rasul Azam Hastanesi'nde ziyaret etti.

Burada olaya ilişkin açıklamada bulunan Büyükelçi Firuzniya, “Bu olay Amerikalıların bölgede yürüttüğü terör eylemi ve cinayetlerinin açık bir örneğidir. İran, ABD hava korsanlığının kınanması için gerekli tüm yasal işlemlere başvuracak ve konuyu Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve ilgili mahkemelerde takip edecektir.” dedi.

News Code 1888053

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