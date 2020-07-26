Kasım Süleymani intikamı hala gündemde

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün gece konuk olduğu devlet televizyonunda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan, İran-Irak ilişkilerine dair, "Son yıllarda iki ülke arasındaki ticaret hacminde yüksek bir büyüme yaşandı.Tahran-Bağdat arasındaki minimum ticaret rakamları yılda en az 14 milyar dolar, fakat İran ile Avrupa arasındaki ticaret rakamları 3 milyar dolara bile ulaşmıyor. İki ülke arasındaki ticaret ilişkileri o kadar derin ki, Amerikalılar İran halkına karşı uyguladıkları en zor yaptırımlar döneminde bile Irak’ı kısıtlamalardan muaf tutmak zorunda kaldılar ve bu iki ülke için iyi bir fırsattır.” dedi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin son günlerde gerçekleştirdiği Tahran ziyaretine değinen Emir Abdullahiyan, "Bu ziyaret iki ülke arasındaki işbirliği daha da geliştirmek için yapıldı. Irak, Batı Asya bölgesinde jeopolitik ve jeostratejik açıdan iyi bir konuma sahip olan önemli bir komşumuzdur. İran-Irak ekonomisi birbirini tamamlar ve iki ülke birçok alanda ortak yöne sahip." ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, İran'a ait yolcu uçağının Suriye'nin başkenti Şam semalarında iki Amerikan savaş uçağı tarafından taciz edilmesine tepki göstererek, "Amerikan savaş uçaklarının kalktığı üs de dahil olmak üzere olayın detaylarının yüzde 90’ından fazlası belirlenmiştir" açıklamasında bulundu.

Bu olayın kazara olarak yaşanmadığına dikkati çeken Emir Abdullahiyan, General Süleymani intkamının hala gündemde olduğunu belirterek, “ABD’liler bu kışkırtıcı eylemin onlar için yardımcı olmayacağını ve bedel ödeme koşullarını daha da zorlaştıracağını bilmeli” diye konuştu.

Olayla ilgili Siyonistlerin sergilediği tutumu hakkında Emir Abdullahiyan, şunları kaydetti:

"Siyonistler bir yandan provoke etmeye ve diğer yandan da rollerini inkar etmeye çalışıyorlar. Şu anda onlar en kırılgan durumlarında. Bu rejim korktuğu için yolcu uçağımıza karşı yapılan tehdidi reddetti, bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti için bir tehdit olarak kabul edilebilecek bir boyutta değiller."