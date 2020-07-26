İran İslam Cumhuriyeti, Afganistan'da barış görümelerini destekliyor

İran İslam Cumhuriyeti Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed İbrahim Tahiriyan, ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’ın son iddialarına tepki göstererek, “İran İslam Cumhuriyeti Afganistan’da barış ve istikrarın sağlanmasını ve Afganların yönettiği Afgan gruplar arasındaki barış görüşmelerini destekliyor” dedi.

Tahiriyan, “Amerikan yetkililere İran yetkililerinin bölge ve Afganistan'la ilgili görüşlerini yorumlamadan önce bu görüşleri dikkatle gözden geçirmelerini öneriyoruz” ifadelerinde bulundu.

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad son günlerde İran’ın Afganistan’da barış sağlanmasını istemediğini iddia etmişti.