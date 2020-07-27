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27 Tem 2020 14:29

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 212 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 15 bin 912'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 434 artarak, 293 bin 606'ya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 819'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 255 bin 144 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Rezevi Horasan, Alborz, İlam, Huzistan, Mazenderan, Fars, Zencan, Gülistan, Kerman ve Luristan eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.

News Code 1888087

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