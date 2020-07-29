Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Devrim Muhafızları'nın dev askeri tatbikatı İran'ın güneyinde gerçekelşti

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Yüce Peygamber (SAV) 14 ” adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatın son aşaması "Ya Ali Bin Abi Talib" kutsal şifresiyle dün sabah saatlerinde İran'ın güneyinde başladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Devrim Muhafızları Ordusu'nda Operasyon Komutan Yardımcısı General Abbas Nilfuruşan, askeri tatbikatta uzun menzilli balistik füzenin kullanılacağını duyurdu.

'İşgalci devletler İran'a karşı küstahlıklarının bedelini ödeyecekler'

Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı Tuğgeneral Gulamali Reşid, dün tatbikat sırasında yaptığı bir konuşmada, “İran milletinin ABD’nin zorbalıklarına karşı direnmesi ve koronavirüs salgınıyla mücadelesi sırasında ülkemizin istikrarını bozmak isteyenler kesinlikle yaptıklarının bedelini ödeyecekler” dedi.

İran Silahlı kuvvetlerinin tüm kabiliyetlerini herhangi bir tehdide karşı kullanacağını belirten Tuğgeneral Reşid, “İran Silahlı Kuvvetlerinin tehditlere ve zorbalıklara karşı verdiği yanıtları gören işgalci devetler, İran milletine karşı küstahlıkları için daha fazla bedel ödemek zorundalardır” ifadelerinde bulundu.

İran Sağlık Bakanlığından koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 235 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 16 bin 147'غe çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 667 artarak, 296 bin 273'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 902'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 257 bin 019 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.