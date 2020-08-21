Düşman saldırganlığına karşı tepkimiz sınırlı olmayacak

İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, konuk olduğu "Al Alam" TV kanalında, gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD ile İran ve direniş güçleri arasında olası bir savaşın yaşanıp yaşanmayacağına dair Rızai, "Direniş, insani değerleri savunmak anlamına geliyor. Her zaman elimiz tetikte; Ama bu savunma ve direniş içindir. Biz asla savaş başlatmayacağız, ancak savaş başlatanlara çok sert yanıt vereceğiz.

Trump'ın kumar oynamayı seviyor ve saldırının başarılı olabileceğini hissederse bunu yapabilir; Biz Bay Trump'a şunu söylüyoruz: İran’a karşı herhangi bir saldırı başlatırsanız, kumar oynamak için masada bıraktığınız her şeyi kaybedeceğinizden emin olabilirsiniz. Düşman saldırganlığına karşı cevabımız sınırlı olmayacaktır. Amerikalıların olay çıkarmasını bekliyoruz. Böylece General Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikasta karşılık olarak ABD'den ağır intikam almayı takip edeceğiz."

Muhsin Rızai, "Sizce Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki 10 yıl içinde bölgeden çekilecek mi?” sorusuna, “Benim tahminim, önümüzdeki 10 yılda bölgede hiç bir Amerikalı olmayacağı yönünde. İsrail ve ABD şu anda büyük bir sorunla karşı karşıya; onlara göre ABD'nin Batı Asya'da olmadığında Çin, Rusya, İran ve Türkiye de bölgede bulunmamalı. ABD ve İsrail'in stratejik odalarında Amerikan boşluğunu kimin doldurması konusunda büyük bir kabus var. Onlar Arap ülkeleriyle bağlantı kurmak ile Amerikan boşluğunu İsrail-Arap ülkelerinin doldurabileceği sonucuna vardılar." yanıtını verdi.

BAE-İsrail anlaşması sonrası İran-Arap ilişkilerinin geleceğine ilişkin yöneltilen soruya Rızai, "Bu önemli bir konu. Amerikalılar buradayken, ne kadar İsrail'i kurtarmaya çalıştılar, ancak başarısız oldular. Şimdi, ABD olmadığında ve İran gibi büyük bir güç varken, Bahreyn ve BAE gibi ülkeler İsrail ile yakınlaşıp ne yapmalı? Siyonistlere eşlik etmek onlara sefaletten başka bir şey getirmeyecek. ABD ile kukla devletleri burada hiçbir şey yapamadı ve bundan sonra da yapamazlar." değerlendirmesinde bulundu.

“Diğer konu ise Nil’den Fırat’a kadar bölgeleri ele geçirme planının kapanmasıdır. Onlar bölgedeki Arap devletleri ile bağlantı kurup ‘Nil’den Fars Körfezi’ne kadar’ adlı yeni bir projeyi başlatmış oldular” diyen Rızai, Yemen’e karşı saldırının da bu planın başlangıcı olduğunu aktardı.