Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran'dan Tahran-Bakü ekonomik ilişkilerine vurgu

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ile Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele yollarının yanı sıra bu konuda deneyim paylaşımı gerektiği vurgulandı.

Taraflar bu görüşmede İran ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin sürdürülmesinin önünde hiçbir engel olmadığını vurgulayarak, koronavirüs salgının yayıldığı dönemde de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin arttığını bildirdiler.

İran: Batı, teröristler için bir sığınak haline gelmiştir

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, bugün katıldığı Yüksek Yargı Konseyi toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi.

Reisi, ABD'den İran’daki terörist saldırıları yönlendiren terör örgütü "Tondar" elebaşı Cemişd Şarmahd'ın yakalanmasına ilişkin olarak, “Günümüzde insan hakları savunucusu olduklarını iddia eden ülkelerin dünyadaki teröristler için bir sığınak haline gelmiş, ABD ve Avrupa’nın masum insanları öldürenlere destek vermesi herkes için bir soru işaret oluşturmuştur” ifadelerinde bulundu.

İran Petrol Bakanı'ndan 'doğalgaz ihracatı' açıklaması

Ülkenin doğalgaz ihracatına ilişkin açıklamada bulunan Zengene, "Halihazırda günlük olarak 75 milyon metreküp doğalgaz ihracatı yapılmaktadır" dedi.

Zengene, şimdiye kadar İran genelinde köylerde yaşayan nüfusun yüzde 88'inin doğalgaz kullanabildiğine dikakti çekerek, ülkenin toplam nüfusunun yüzde 95'inin doğalgaz hizmetinden yararlanabildiğini ifade etti.

Bakan Zengene ayrıca, Güney Pars enerji alanının gaz üretim kapasitesinin 2012'de 280 milyon metreküp olduğunu dile getirerek, bu yılın sonuna kadar 750 milyon metreküpe çıkarılacağını bildirdi.

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 215 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 17 bin 405'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 598 artarak, 312 bin 035'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 104'ünün durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 270 bin 228 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.