  1. Ekonomi
3 Ağu 2020 15:32

İran Petrol Bakanı'ndan 'doğalgaz ihracatı' açıklaması

İran Petrol Bakanı'ndan 'doğalgaz ihracatı' açıklaması

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, "Halihazırda günlük olarak 75 milyon metreküp doğalgaz ihracatı yapılmaktadır" dedi.

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, Rezevi Horasan eyaletinin yönetim merkezi Meşhed kentinde düzenlenen bir açılış törenine video konferan yöntemiyle katıldı.

Ülkenin doğalgaz ihracatına ilişkin açıklamada bulunan Zengene, "Halihazırda günlük olarak 75 milyon metreküp doğalgaz ihracatı yapılmaktadır" dedi.

Zengene, şimdiye kadar İran genelinde köylerde yaşayan nüfusun yüzde 88'inin doğalgaz kullanabildiğine dikakti çekerek, ülkenin toplam nüfusunun yüzde 95'inin doğalgaz hizmetinden yararlanabildiğini ifade etti.

Bakan Zengene ayrıca, Güney Pars enerji alanının gaz üretim kapasitesinin 2012'de 280 milyon metreküp olduğunu dile getirerek, bu yılın sonuna kadar 750 milyon metreküpe çıkarılacağını bildirdi.

News Code 1888226

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