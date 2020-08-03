İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 215 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 17 bin 405'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 598 artarak, 312 bin 035'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 104'ünün durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 270 bin 228 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Mazanderan, Tahran, Alborz, Gülistan, Kuzey Horasan, Erdebil, İsfahan, Rezevi Horasan, Kirman, Simnan, Doğu Azerbaycan, Merkezi, Yezd ve Gilan eyaletlerinin kırmızı olduğunu bildirdi.