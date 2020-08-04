Cammu Keşmir'de sokağa çıkma yasağı ilan etti

Hükümet kararnamesi ile açıklanan sokağa çıkma yasağının 4 ve 5 Ağustos'da Keşmir'in tüm bölgelerinde uygulanacağını kaydedildi.

Pazartesi gününden itibaren bölgedeki ana yolları bloke etmek için Hindistan polisi çelik ve dikenli tel barikatlar kurdu. Polis ayrıca kentte devriye gezerek halka iki gün boyunca evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Geçen yıl düzenlenen Hindistan karşıtı eylemlerde en az 69 kişi hayatını kaybetmişti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konuma sahipti. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.

Cammu Keşmir'de baskı arttı

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, halka sokağa çıkma yasağı ile internet, telefon ve ulaşımda yasaklar getirilmiş, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İnternete getirilen kısıtlama medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayın yapan çoğu gazete, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos'tan sonra baskılarını güncelleyememişti.

Kaynak: Euronews