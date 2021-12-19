Haksızca kovulan Fatıma öğretmene Kanadalılar sahip çıktı

Din, dil ve ırk ayırmaksızın farklı kültürlerden pek çok kişiye ev sahipliği yaparak “özgür ülke” imajı çizen Kanada’da başörtüsü yasağına tepkiler çığ gibi büyüyor. 2019 yılında uygulamaya koyulan ve İslam karşıtı yasa olarak bilinen Laiklik Yasası (Bill-21) kapsamında, İran asıllı öğretmen Fatıma Anwari, türbanlı olması gerekçe gösterilerek işten çıkarılmıştı. Öğrencileri, okul bahçesine yeşil kurdeleler asarak ve mektuplar bırakarak, öğretmenlerine karşı verilen kararı protesto etti. Kanada’da görevli çok sayıda siyasetçi de yasanın kaldırılması çağrısında bulundu.

Yeşil kurdeleli protesto

Yeni Şafak'ın haberine göre, Chelsea İlköğretim Okulu 3. sınıf öğretmeni Anwari’nin sınıfta başörtülü ders vermesi sebebiyle Bill-21 yasası hükümleri gereğince işinden olması, her görüşten Kanadalıyı bir araya getirdi. Batı Quebec Halk Okulları Kurulunun, öğretmenin işine son verildiğine ilişkin kararını öğrenen öğrenci ve aileleri, okulun bahçesine tepkilerini göstermek için yeşil kurdeleler bağladı. Öğrencilerin hazırladıkları “Seni seviyoruz Fatıma”, “Seni çok özledik öğretmenim” yazan pankart ve mektuplarla başlattıkları tepki, eyalet sınırlarını aşarak ülke geneline yayıldı. Kanada’da pek çok siyasi figür kararı ve yasayı eleştiren paylaşımlarda bulundu.

Artık sessiz kalamayız

Muhafazakar Parti Toronto Milletvekili Kyle Seeback, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu konuda sessiz kalamam. Bu, mutlak bir rezalet. Politikacıların doğru olanı savunma zamanı geldi. Bill-21’e mahkemede, parlamentoda ve sokaklarda karşı çıkılmalıdır” görüşünü savundu. Muhafazakar Parti Edmonton Milletvekili Tim Uppal da sosyal medya paylaşımında, “Parlamentodan sadece birkaç dakika uzaklıkta ben ve çocuklarım da dahil olmak üzere birçok Kanadalının sadece görünüşümüz yüzünden mesleklerinde çalışmasına izin verilmediğine inanamıyorum” ifadelerini kullandı.

Trudeau tartışmalara katılmayacak

Liberal Parti Toronto Milletvekili Salma Zahid de, “Bunun karşı koyulmaz kalmasına izin verilemez. Bugüne kadar mücadele sivil toplumdan geldi ancak tüm dünyada insan haklarını savunan bir hükümet olarak, bu mücadelenin ağırlığının başkaları tarafından taşınmasına izin veremeyiz” ifadelerini kullandı. Tepkilerin artması üzerine açıklama yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Quebec ile yargı alanında tartışmayı tetiklememek için Bill-21 tartışmasına katılmayacağını söyledi.