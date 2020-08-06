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6 Ağu 2020 22:02

Ruhani, Lübnanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Ruhani, Lübnanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İran halkının Beyrut limanında meydana gelen patlamadan üzüntü duyduğunu ve Lübnan halkıyla dayanışme içinde olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Lübnanlı mevkidaşı Mişel Avn ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Beyrut’ta meydana gelen patlamadan dolayı Lübnan halkıyla hükümtine başsağlığı diledi.

Ruhani görüşmede, “İran milleti Beyrut limanında meydana gelen patlamadan derin üzüntü duyuyor ve Lübnan halkıyla dayanışma içindedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani Lübnan halkının bu durumun üstesinden gelebilmesi için gereken yardım sağlamak üzere İran dışişleri ve sağlık bakanları ve kızılay kurumu başkanının Lübnanlı mevkidaşlarıyla sürekli temasa geçtiğini söyledi.

Ruhani ayrıca, bu olayda hayatını kaybedenler için rahmet ve yaralılar için de acil şifalar diledi.

News Code 1888300

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