Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İmam Ali (a.s) Harp Akademisi’ne Fedakarlık Nişanı verildi

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin onaylaması üzerine İran Ordusu'nun İmam Ali (a.s) Harp Akademisi’ne Fedakarlık Bayrağı ve Nişanı verildi.

İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran Silahlı Kuvvetleri'nin İmam Ali Harp Akademisi’nin 1184 şehit öğrencisi ve mezununa Fedakarlık Bayrağı ve Nişanı verilmesi yönündeki önerisi ve Başkumandan Ayetullah Hamanei’nin onaylaması üzerine bu akademinin Fedakarlık Bayrağı ve Nişanı’nı alma onuruna nail oldu.

Ruhani, düşmanın psikolojik savaşının ana hedefini anlattı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin düşmanların İran’ın ekonomik ilerlemesini önleme yönündeki hedeflerine ilişkin yaptığı açıklamalarına değinerek, “Düşmanın çaptırma ve yaptırım virüsü, eşzamanlı olarak ülkenin ekonomik ilerlemesini durdurmak ve gelecekle ilgili umutsuzluk yaratmakla bu hedefe ulaşmaya çalışır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Ekonomik savaş başlatanlar halkımızın başarıları ve gücünden kızgınlar ve hükümetin başarısız olduğunu göstermeye çalışıyorlar" ifadesini kullandı.

İran ABD’nin SDG ile petrol anlaşmasını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün yaptığı açıklamada, “ABD’nin Suriye’de bir Kürt grupla imzaladığı petrol anlaşması uluslararası yasalara aykırıdır ve Suriye toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlali anlamına geliyor. Bu anlaşmayı kınıyoruz” dedi.

Musevi, bir işgalci güç olarak Suriye topraklarında bulunan ABD’nin imzaladığı söz konusu anlaşmanın hiçbir hukuki temeli olmadığını belirterek, “Bu karar, Suriye’deki doğal kaynakların yağmalanması için ABD’nin bir başka planıdır” ifadesini kullandı.

İran'dan Lübnan'a başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan halkına başsağlığı diledi.

Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin Twitter hesabından Arapça ve İngilizce mesaj paylaşan Zarif, "Düşüncelerimiz ve dualarımız Lübnan'ın büyük ve dirençli halkıyla." ifadelerini kullandı.

Zarif mesajında, "İran, gerekli olan her şekilde tamamen yardıma hazırdır. Güçlü kal Lübnan." yazdı.

İran: General Süleymani'nin intikamını almak hedefimizdir

İran Devrimi Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün İslam Devrimi ve Kutsal Savunma Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte bir konuşma yaptı.

Tümgeneral Selami, Şehit Korgeneral Kasım Süleymani hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Direniş meşalesi hala General Süleymani’nin elinde. Direniş, onun çizdiği parlak yolda daha hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Kasım Süleymani’nin intikamını almak bir hedef haline gelmiştir.

Onun izlediği kutsal yolu takip edeceğiz. Yani Kudüs’ü özgürleştirme, İslam düşmanlarını yok etme ve düşmanları İslam topraklarından atma yolunu devam ettireceğiz."

İran'dan son koronavirüs açıklaması: 272 bin 535 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 212 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 17 bin 617'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 751 artarak, 314 bin 786'ya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 132'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 272 bin 535 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.