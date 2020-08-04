Batı, İslami insan haklarını zedelemeye çalışıyor

Hicri Şemsi 14 Mordad 1387, miladi 5 Ağustos 1990 tarihinde İran’ın önerisi ve İslam Konferansı Örgütü’ne üye Müslüman ülkelerin onayı ile “İslami İnsan Hakları ve İnsani Onur Günü” olarak adlandırıldı. Bugün İslam açısından insan hakları bildirisinin, İslam Konferansı Örgütün’de onaylandığı gün olarak insan hakları ve Müslüman hükümetlerin taahhütleri konusunda İslami görüşleri, bir bildiri çerçevesinde hukuki bir mahiyetle duyurdukları gündür.

Bu gün, İslam ülkelerinin İslam'daki insan haklarını Batı dünyasına tanıtma günüdür ve sözde insan haklarını savunan ülkelerin çelişkili tutumu sorguya çekilebilir.

İran Yargı Erki Araştırma Enstitüsü Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Bölüm Başkanı Seyyid Hüseyin Musevifer, konuya ilişkin Mehr’e verdiği demeçte, İslami insan haklarının bakış açısının İslam dini odaklı olduğunu belirterek, fakat Batı’nın insan hakları anlayışının ümanizm ile insancılığa dayandığını ve maneviyeti geliştirme konusunun yer almadığını kaydetti.

Musevifer, “Batı kökenli insan hakları ve İslami insan hakları konusundaki görüş ayrılıkları yaklaşımlarda farklılıklara neden olmuştur. Bu tür insan hakları sisteminin benimsenmesi ve uygulanması her medeniyet ve kültür için farklıdır” değerlendirmesinde bulundu.

'Suudi Arabistan'da İslami insan haklarına saygı gösterilmiyor'

Musevifer, Bazı Müslüman ülkelerdeki İslami insan haklarının ihlali ile ilgili olarak şunları kaydetti:

“Bu konu siyasi rejime ve Müslüman ülkelerin siyasi yöneticilerinin İslami kurallara nasıl baktığına bağlıdır. Bölgemizde İslami eki taşıyan ve İslam dininin beşiği olan Suudi Arabistan gibi bir ülkede İslami kurallara bile uyulmuyor. Bu durumda İslami insan haklarına saygı göstermek kaladursun. Bu ülkenin doğusundaki Şii Müslüman azınlığına karşı ciddi zulüm yapıldığına tanık oluyoruz”

'Batı, İslami insan haklarını ortadan kaldırmak istiyor'

Batı'nın stratejisi İslami insan haklarını yok etmek olduğunu anlatan Musevifer, “Sözde insan hakları ile kültürel ve huhuksal Emperyalizm’i arayan Batı devletleri, hedeflerini değiştirmek yerine karşı tarafa odaklanıp İslami insan haklarını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar.” diye konuştu.