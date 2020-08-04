Altın Koza Film Festivali 14-20 Eylül'de yapılacak

Bu yıl 27. kez düzenlenecek Adana Altın Koza Film Festivali'nin tarihleri açıklandı. Festival, 14-20 Eylül'de Koronavirüs salgınına yönelik önlemler altında yapılacak..dana Altın Koza Film Festivali'nin tarihleri belli oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, festivalin 14 Eylül tarihinde başlayacağını ve 20 Eylül'de son bulacağını açıkladı.

Karalar'ın bu yıl 27. kez sinemaseverlerle buluşacak festival hakkındaki açıklaması şöyle: "Festivali 14-20 Eylül'de pandemi koşulları altında düzenleyeceğiz. Etkinliğin gücünü, sinema sanatının insana moral veren, yaşama sevincini artıran, düşündüren, geliştiren ve insan ruhuna iyi gelen yanından ele alacağız."

Kaynak: T24