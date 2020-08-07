İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 156 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 18 bin 132'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 450 artarak, 322 bin 567'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 136'sının durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 279 bin 724 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.