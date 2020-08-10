Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler...

Artık ciddi kısıtlamalar uygulanmayacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında bir konuşma yaptı.

Ruhani, "Diğer ülkelerde koronanın ikinci dalgasını görüyoruz. Bir Avrupa ülkesinde, turist girişi de dahil olmak üzere her şey serbest olmuştur. Ancak virüse yakalanan hasta sayısı artınca ülkedeki kısıtlamalar yeniden geri çekildi" dedi.

Artık ciddi kısıtlamalar uygulanmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, "En azından durumun 6 ay daha aynı olacağını düşünmeliyiz. Bir aşı üretilerek bize ulaşana kadar hepimiz sağlık protokollerine uymak zorundayız" ifadesini kullandı.

Zarif, Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenlerin anıt defterini imzaladı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Lübnan’ın Tahran Büyükelçiliği'nde Beyrut limanında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin anısına anıt defterini imzaladı.

Batı'nın politikası İran'ın Doğu ile stratejik işbirliğini önlemektir

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, sosyal medya kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

“İran’ın Doğu ile staratejik işbirliğini önlemek ve ulusal ekonominin petrole bağımlılığını sürdürmek Batı'nın ülkemize karşı yürüttüğü politikanın temelini oluşturuyor”

İran'dan son koronavirüs açıklaması: 284 bin 371 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 163 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 18 bin 427'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 020 artarak, 326 bin 712'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 022'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 284 bin 371 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.