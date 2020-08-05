Cumhurbaşkanı Ruhani: Bugün, dünden daha güçlüyüz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da tüm kabine üyelerinin katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ruhani yaptığı konuşmada, Meşrutiyet Devrimi yıldönümüne işaret edek, İran’ın bölgede parlamento kurmada öncülük yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Oy sandığına, seçimlere ve halkın oylarına saygı duyduğumuz sürece, hiçbir gücün bize zarar veremeyeceğini bilmeliyiz. Devletimiz, hükümetimiz, meclis ve hükümetin diğer kurumlarını doğrudan veya dolaylı olarak vatandaşlar tarafından seçildiği sürece dünyanın diğer ucundaki bir saraydan birinin İran'daki yönetim düzeninin sona ermesine ve ülkede kaos yaratılmasına karar vermesi anlamsızdır." dedi.

Düşmanın planlarını anlatan Ruhani, "Düşman ülkede ABD'nin uşağı olan bir sistem kurmak istiyordu. Bugün dünden daha güçlüyüz, bu yüce Allah'ın bizim için sunduğu bir mucizedir, aksi halde hiçbir ülke bu üç yıl içinde bu tür yaptırımlara dayanamazdı. Bugünkü durumumuz dünden daha iyi." ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Hükümetin tek başına tüm sorunların üstesinden gelebileceğini düşünmenin doğru bir fikir olmadığını ifade etmek isterim. Hükümet; meclis, yargı, silahlı kuvvetler ile radyo ve televizyon kurumunun yanında olduğu sürece sorunları çözebilir. Düşmanla birlikte savaşabiliriz. Düşman yalnızca hükümeti çökertmek için değil, sistemi yok etmek istiyor. Bu yüzden hep birlikte yan yana durmalıyız" diye konuştu.