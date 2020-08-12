Petrolümüzü hedef alan yaptırımlara karşı koymaya çalışıyoruz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugünkü bakanlar kurulu toplantısı sırasında yaptığı konuşmada gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ruhani, “Ülkeyi tarihin en zor yaptırımları altında yönetiyoruz. Durumumuz normal değil; düşmanların birkaç ay içinde dize çökeceğimizi düşündükleri bir durumdayız” dedi.

İran halkı ve hükümetinin iki buçuk yıldır yaptırımlar ve ekonomik baskılar karşısında birbirinin yanında durduğunu belirten Ruhani, “Amerikalılar, siyonistler ve bölgedeki gerici devletler yaptırım yapmakla ülkemizi ekonomik açıdan krize sokacaklarını ve bunun sosyal ve güvenlik krizine dönüşeceğini düşünmüştü. Ancak başarılı olamadılar” ifadelerinde bulundu.

Ruhani, ekonomi sektöründe likiditeyi kontrol etmek ve yaptırımlara şiddetle karşı koyarak petrolü satmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.