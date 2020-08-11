Ruhani'den yerli petrol satış planı açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, uzmanların ve ekonomistlerin toplumdaki likidite miktarı ve bunu üretim yoluna yöneltmenin yanı sıra yaptırımlar ve düşmanların ekonomik savaşına karşı koyma konusundaki endişelerine değinerek, “Hükümet ve özellikle Ekonomi Kurulu her zaman likiditeyi kontrol altına almak ve üretim döngüsüne yönlendirmek için önlemler almaya çalışmaktadır” dedi.

Yerli petrol satış planını düşmanların petrol yaptırımlarına karşı koymak için önemli bir adım olarak nitelendiren Ruhani, bu planın nihai olarak onaylandıktan sonra uygulanmasını temenni etti.

Ruhani, halkın hükümetin ülkede ekonomik huzur ve istikrar yaratma yönündeki çabalarına güvenmesi gerektiğini söyledi.