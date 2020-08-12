ABD, 'Snapback' yöntemini kullanamaz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada ABD’nin İran üzerindeki silah yaptırımlarını uzatma çabalarına değinerek, "ABD’liler koronavirüs salgını döneminde çeşitli ülkeleri ziyaret ederek, İran üzerindeki silah yaptırımlarını uzatma kararının 5’ten az oy alacağı sonucuna vardılar" dedi.

Dışişleri Bakanı Zarif, "Bu karar yasadışıdır. ABD’liler BM Güvenlik Konseyi mekanizmasını konseyin yok edilmesi için kullanmak istiyorlar. Bu kararın oy kazanmayacağından eminim. Büyük olasılıkla yeni bir kararla karşılaşmayacağız" ifadelerinde bulundu.

Zarif, "ABD’liler bu kararın oy kazanmayacağını biliyor ve bundan sonra 'Snapback' yöntemini kullanacaklarını iddia ediyorlar. Amerikalıların yasal olarak snapback yöntemini kullanmaya hakkı yok. ABD müttefiki üç Avrupa ülkesi de bu ülkenin snapback yapamayacağını duyurdu" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump’ın İran’la birkaç hafta içinde anlaşmaya varacağı iddiasına tepki gösteren Zarif, "Trump’ın üç buçuk sene zamanı vardı. Bu süre içinde hiçbir şey yapamayan biri birkaç hafta içinde de hiçbir şey yapamayacaktır. Trump’a yanlış yavsiyeler yapıldığı açıktır" değerlendirmelerinde bulundu.

Beyrut limanında meydana gelen patlamaya değinen Zarif, "Beyrut'taki patlama tüm dünyayı sarstı. Ancak ABD, koronavirüse ve yaşanan bu faciaya rağmen Lübnan üzerindeki yaptırımlarına devam ediyor" dedi.