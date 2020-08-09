Zarif, Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenlerin anıt defterini imzaladı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Lübnan’ın Tahran Büyükelçiliği'nde Beyrut limanında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin anısına anıt defterini imzaladı.

Dışişleri Bakanı Zarif, daha önce kişisel Twitter hesabından Arapça olarak yaptığı paylaşımında Beyrut’taki patlamadan derin üzüntü duyduğunu belirterek, “Bizim aklımız da dualarımız da Lübnan’ın büyük halkıyladır. İran her zamanki gibi gerekli olan her türlü yardımı sağlamaya hazırdır. Güçlü kal Lübnan” mesajını paylaşmıştı.

Zarif ilaveten Lübnanlı mevkidaşı Şerbel Vehbe ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Tahran'ın Lübnan'a insani yardım sağlamaya hazır olduğunu bildirmişti.