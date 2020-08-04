İran ABD’nin SDG ile petrol anlaşmasını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün yaptığı açıklamada, “ABD’nin Suriye’de bir Kürt grupla imzaladığı petrol anlaşması uluslararası yasalara aykırıdır ve Suriye toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlali anlamına geliyor. Bu anlaşmayı kınıyoruz” dedi.

Musevi, bir işgalci güç olarak Suriye topraklarında bulunan ABD’nin imzaladığı söz konusu anlaşmanın hiçbir hukuki temeli olmadığını belirterek, “Bu karar, Suriye’deki doğal kaynakların yağmalanması için ABD’nin bir başka planıdır” ifadesini kullandı.

Suriye: Anlaşma yasa dışı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ABD'li bir petrol firmasının, Qasd (SDG) güçlerinin kontrolü altında bulunan bölgedeki petrolün alımı için bu grupla anlaşma imzaladığını duyurdu.

Bakanlık, 'Kürt isyancı grupla yapılan anlaşmanın ülkenin kuzeydoğusundaki ham petrolü çalmak' amaçlı olduğunu belirterek, söz konusu anlaşmanın yasa dışı olduğunu bildirdi.

Türkiye: Anlaşmayı kınıyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan 3 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "PKK/YPG terör örgütü, bu adımla Suriye halkının doğal kaynaklarına el koyarak bölücü gündemini ilerletme emelini açıkça gözler önüne sermiştir. Suriye’nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir" denildi.

Bu anlaşmanın hiçbir şekilde meşru karşılanamayacağının altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez."