ABD, İran'ın savunma gücünden korkuyor

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, 21 Ağustos Savunma Sanayii Günü münasebetiyle bir bildiri yayınladı.

Ordu tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Hiç kuşkusuz İran İslam Cumhuriyeti’nin savunma gücü yerli uzmanların çabalarıyla bugün İslam Devrimi düşmanlarının politikalarının başarısızlığının açık bir sembolü haline gelmiştir.

Düşmanlar son 40 yıl boyunca İran’ın savunma gücünün ilerlemesini engellemeye çalıştılar. ABD son yıllarda İranofobi projesi oluşturmak ve askeri silahlar ihraç etmekle Batı Asya bölgesini büyük bir barut deposuna dönüştümüştür. Ancak her zaman İran İslam Cumhuriyeti'nin yerli ve savunma gücünden korkmaktadır.

ABD son olarak BM Güvenlik Konseyi'nin diğer üyelerini İran üzerindeki silah yaptırımlarının uzatılmasına ikna etmeye çalıştı. Ancak utanç verici bir şekilde başarısız oldu.”