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20 Ağu 2020 14:22

İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 139 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 20 bin 264'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 279 artarak, 352 bin 558'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 869'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 304 bin 236 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

News Code 1888559

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