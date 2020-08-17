İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 165 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 19 bin 804'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 247 artarak, 345 bin 450'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 773'ünün durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 299 bin 157 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.