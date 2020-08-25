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25 Ağu 2020 14:42

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 125 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 20 bin 901'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 213 artarak, 363 bin 363'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 839'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 313 bin 058 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

News Code 1888704

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