İran'da iyileşenlerin sayısı 311 bin 365'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 133 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 20 bin 776'ya çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 245 artarak, 361 bin 150'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 848'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 311 bin 365 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.