Askeri uydumuz ABD ile İsrail'den uydu görüntüsü gönderiyor

İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, dün akşma Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada ülkenin savunma ve güvenlik konusunda çok ilerleme kaydettiğini söyledi.

İran’ın 22 Nisan’da fırlattığı ve başarı ile yörüngeye oturduğu duyurulan "Nur" adlı askeri uyduya ilişkin Rızai, “Askeri uydumuz ABD ve İsrail’den yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü gönderiyor ve hassas füzelerimiz Amerikalılar arasında panik yarattı” dedi.

Muhsin Rızai, Venezuela'ya akaryakıt taşıyan İran'a ait petrol tankerlerine dair, "Amerikalılar tankerlerimizi durdurmak istediler, fakat İHA’larımızı Amerikan savaş gemilerinin tepesine gönderdik. Amerikalıların tehdidine rağmen petrol tankerlerimiz Venezuela'ya ulaştı" ifadesini kullandı.

İran, "Fortune", "Forest", "Petunia", "Faxon" ve "Clavel" isimli tankerlerle toplamda 1 milyon 53 bin varil akaryakıt Venezuela'ya göndermişti.