ABD'de iktidara gelecek isim İran'ın uğradığı zararları telafi etmeli

İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, bugün Tahran'da düzenlenen "Uluslararası Amerika'nın Çöküşü Konferansı'nda konuşma yaptı. Amerika'nın Batı Asya ile ilgili izlediği politiayı eleştiren Rızai,“ABD’nin çöküşü bizim için önemli bir konudur. Avrupa ve ABD, Batı Asya’ya geldiklerinden beri başta İran olmak üzere tüm bölge ülkelerine karşı kötü bir tutum sergilemiştir. Trump’ın Suudi yöneticilerine yönelik çirkin yorumu Müslüman milletlerin küçük düşürüldüğünü yansıtan acı bir manzaradır” dedi.

Muhsin Rızai, “Onların kibir ve bencillikleri günümüzde halklarının boğazına basarak can ve mallarına saldıracak kadar artmıştır. Ekonomileri de diğer ekonomilerle rekabette çökmek üzeredir” ifadesini kullandı.

Rızai, “ABD ve İsrail’in İran’ı kuşatmak için tasarladığı yeni planı bölgede büyük bir yenilgiyle sonuçlanacaktır. ABD ve Fransa gibi ülkelerdeki siyasi kriz, Batı'daki felsefi, ideolojik ve değer krizlere işaret ediyor. ABD’de siyasi sistem baskıcıdır. Adalet ve gerçek özgürlüğünün eksikliği onların çökmesine yol açacaktır.” diye konuştu.

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar

ABD’nin İran üzerindeki baskısının etkisine ilişkin olarak Rızai, “ABD’nin bu baskıları yeni bir şey değil. Onlar Batılıların İslam dünyasının ilerlememesi gerektiği düşüncesini sürdürerek, hem devrimden önce hem de sonrasında ilerlememizi engellemişler. Amerikalılar bugüne kadar ilerlememizi tamamen engellemişlerdir” ifadelerinde bulundu.

'ABD'de iktidara gelecek isim İran'dan özür dilemeli'

Rızai, ABD seçimleriyle ilgili “ABD’de iktidara gelecek isim, son yaptırımlar için önce İran halkından özür dilemeli, ardından yaptırımların yol açtığı zararı telafi etmelidir” şeklinde konuştu.