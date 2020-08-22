Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler...

Zarif: Trump hükümeti daha da yalnızlaşacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Istagram üzerinden ABD'nin son İran karşıtı eylemini eleştirerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Dün gece Pompeo aklınca İran'a yönelik yaptırımları geri getirebilecek mekanizmayı yürürlüğe sokmaya çalıştı, Fakat İran; Rusya, Çin, Avrupa Birliği, Almanya, Fransa ve İngiltere ile birlikte ayrı ayrı mektuplarla Trump yönetiminin çabalarının gayri meşru ve sonuçsuz olduğunu belirttik.

Büyük ihtimalle BM Güvenlik Konseyi'nin diğer bazı üyeleri de bugün benzer bir tutum sergileyecek ve Trump yönetimi bir kez daha yalnızlaşacak ve rezil olacak. Güvenlik Konseyi'nin tarihi böyle bir durumu hatırlamıyor."

Düşman saldırganlığına karşı tepkimiz sınırlı olmayacak

İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, konuk olduğu "Al Alam" TV kanalında, gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD ile İran ve direniş güçleri arasında olası bir savaşın yaşanıp yaşanmayacağına dair Rızai, "Direniş, insani değerleri savunmak anlamına geliyor. Her zaman elimiz tetikte; Ama bu savunma ve direniş içindir. Biz asla savaş başlatmayacağız, ancak savaş başlatanlara çok sert yanıt vereceğiz.

Trump'ın kumar oynamayı seviyor ve saldırının başarılı olabileceğini hissederse bunu yapabilir; Biz Bay Trump'a şunu söylüyoruz: İran’a karşı herhangi bir saldırı başlatırsanız, kumar oynamak için masada bıraktığınız her şeyi kaybedeceğinizden emin olabilirsiniz. Düşman saldırganlığına karşı cevabımız sınırlı olmayacaktır. Amerikalıların olay çıkarmasını bekliyoruz. Böylece General Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikasta karşılık olarak ABD'den ağır intikam almayı takip edeceğiz."

İran: ABD asla gayrimeşru isteklerine ulaşmayacaktır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'a uygulanan ambargonun yenilenmesi için BM'ye tekrar başvuran ABD'nin tutumunu eleştirerek, "Nükleer anlaşmada kalan tüm üyeleri (Almanya, İngiltere ve Fransa, Çin ve Rusya) ABD'nin temelsiz ve yasadışı talebine şiddetle karşı çıktı ve durumu BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığına bildirdiler. Güvenlik Konseyi'nin diğer üyelerinin de önümüzdeki günlerde benzer bir tutum sergilemesi bekleniyor." dedi.

Son günlerde BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada ABD'nin İran’la ilgili silah yaptırımlarının uzatılması hakkındaki karar tasarısının reddedilmesine değinen Hatipzade, Washington’un asla gayrimeşru isteklerine ulaşmayacağını duyurdu.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 112 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 20 bin 376'ya çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 206 artarak, 354 bin 764'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 794'ünün durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 305 bin 886 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.