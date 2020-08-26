Zarif: İran, nükleer konusunda oldukça açık ve şeffaftır

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter üzerinden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

Zarif'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"UAEA Başkanı Rafael Grossi ile yapılan görüşme çok verimliydi. İran oldukça açık ve şeffaf olmuştur: UAEA'nın dünya çapındaki uluslararası denetimlerinin yüzde 92'sinden fazlası İran'da gerçekleştirilmiştir. Bazıları, kapatılan (çözülen) sorunları yeniden gündeme getirmek için şeffaflığımızı ortadan kaldırmayı planlıyor. Ajans ile normal ilişkiler olsun istiyoruz."