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26 Ağu 2020 08:49

Zarif: İran, nükleer konusunda oldukça açık ve şeffaftır

Zarif: İran, nükleer konusunda oldukça açık ve şeffaftır

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter üzerinden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter üzerinden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.

Zarif'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"UAEA Başkanı Rafael Grossi ile yapılan görüşme çok verimliydi. İran oldukça açık ve şeffaf olmuştur: UAEA'nın dünya çapındaki uluslararası denetimlerinin yüzde 92'sinden fazlası İran'da gerçekleştirilmiştir. Bazıları, kapatılan (çözülen) sorunları yeniden gündeme getirmek için şeffaflığımızı ortadan kaldırmayı planlıyor. Ajans ile normal ilişkiler olsun istiyoruz."

News Code 1888714

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