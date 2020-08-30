İmam Hüseyin'e uyanlar İsrail ile uzlaşıya karşı çıkmalı

Bahreyn Şiileri Lideri Ayetullah Şeyh İsa Kasım, dün akşam Muharrem ayının 10'uncu gecesi nedeni ile yaptığı konuşmada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Hz. İmam Hüseyin'in (a.s), Kerbela’da 72 yakınıyla birlikte şehit edilmesinin 1381. yıl dönümü hakkında konuşma yapan Şeyh İsa Kasım, Tel Aviv-Abu Dabi normalleşme anlaşmasını da eleştirerek, "İmam Hüseyin'in (a.s) takipçisi olanlar Siyonistlerle uzlaşmaya karşı çıkmalıdır." dedi.

Şeyh İsa Kasım, "İmam Hüseyin'in (a.s) cephesinde yer alanlar, uzlaşmaya karşı durmalıdır. Hz. İmam Hüseyin, Yezid ile uzlaşmayı reddetmiştir. Dolayısıyla Siyonist rejimle ilişkilerin normalleşmesine karşı mücadele, İmam Hüseyin'in (a.s.) Yezid ile mücadelesinin bir örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.