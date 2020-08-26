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26 Ağu 2020 14:32

İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 119 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 21 bin 020'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 243 artarak, 365 bin 606'ya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 850'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 314 bin 870 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

News Code 1888731

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