İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 117 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 21 bin 137'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 190 artarak, 367 bin 796'ya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 822'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 316 bin 638 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.