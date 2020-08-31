Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 44 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 artarak 6 bin 370'e ulaştı. Bugün 110 bin 102 test yapıldı. Toplam vaka sayısı, bugün tanı konan 1587 kişiyle birlikte 270 bin 133 oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1087 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 244 bin 926 olarak belirlendi. Söz konusu bakanlık verilerinde hastalarda zatürre oranının yüzde 7.5, ağır hasta sayısının 961 olduğu ifade edildi.

​Sayıları kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000’den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde" dedi.