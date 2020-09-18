Bakan Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı

Türk basınına göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Valiliğinde salgınla mücadeleye ilişkin açıklama yaparak, "Salgında yeniden bir yükseliş görüyoruz." dedi.

Bakan Koca, "İzmir’de bir ay öncesine göre yüzde 42 artışa şahit olduk. Son dönemde İzmir'de zatürre oranı yüzde 40 düştü. İzmir'de 445 filyasyon ekibi sahada çalışıyor." ifadelerinde bulundu.

Bakan Koca, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın" demişti.

Sağlık Bakanlığı dün Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, Son 24 saatte 66 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1372 oldu, 1143 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 263 bin 745'e yükseldi.