  1. Türkiye
9 Eyl 2020 09:26

Tabip Odası Başkanı: Kayseri'de salgın kontrolden çıktı

Tabip Odası Başkanı: Kayseri'de salgın kontrolden çıktı

Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, koronavirüs pandemisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yöneticiler insiyatif almaktan kaçındıkça Kayseri'de salgın kontrolden çıktı." dedi.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin, "Yöneticiler insiyatif almaktan kaçındıkça Kayseri'de salgın kontrolden çıktı. Salgın yönetimindeki başarısızlığın bedeli yöneticiler için belki sadece itibar kaybı olacak. Ama hekimler, sağlık çalışanları ve tedbir almasına rağmen hastalığa yakalananlar o bedeli canıyla ödüyor" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkan Şahin; "Yönettiği şehir için sorumluluk alamayanlar koltuklarını hemen terk etsin. Her gün stres altında harap, bitap çalışan sağlıkçıların, korunduğu halde hastalığı kapanların, ihtiyacı olduğu halde hastaneye yatırılamayanların vebalini nasıl taşıyacaksınız? Yöneticiler insiyatif almaktan kaçındıkça Kayseri'de salgın kontrolden çıktı. Salgın yönetimindeki başarısızlığın bedeli yöneticiler için belki sadece itibar kaybı olacak. Ama hekimler, sağlık çalışanları ve tedbir almasına rağmen hastalığa yakalananlar o bedeli canıyla ödüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1889009

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler