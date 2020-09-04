IKBY Başkanı Neçirvan Barzani Ankara'da

Kürt basınına göre, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, beraberindeki bir heyetle bugün Ankara’ya gitti.

Neçirvan Barzani ve beraberindeki heyet ilk olarak sabah saatlerinde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile kahvaltıda bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, Neçirvan Barzani bugün öğleden sonra saat 14:00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Neçirvan Barzani son olarak Haziran 2019’da Ankara’yı ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

