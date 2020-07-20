Mesud Barzani'den Zarif görüşmesine ilişkin açıklama

Önceki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesud Barzani sosyal medya kişisel Twitter hesabı üzerinden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

Barzani'nin paylaşımında, "KDP genel merkezinde Zarif ile oldukça verimli bir gürüşme yaptım, IKBY ve Irak'ın siyasi durumu ile birlikte salgın krizini ele aldık." denildi.

Dün İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile beraberindeki heyet siyasi makamlarla görüşmek üzere Irak'ın başkenti Bağdat ve ardından da Erbil'e gitmişti.

Zarif, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil’de görüşmüştü.