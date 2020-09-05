İsviçreli Bakan'dan İsfahan paylaşımı: Ortadoğu'nun incisi

İran'ın tarihi kenti İsfahan'ı ziyaret eden İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, bu kenti "Ortadoğu'nun incisi" olarak nitelendirdi.

Ignazio Cassis'in Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ortadoğu'nun incisi İsfahan'ı ziyaret ettim. Bir ülkenin kültürü ve insanlarını tanımak iyi diplomatik ilişkiler için bir ön koşuldur." denildi.

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, resmi bir ziyaret kapsamında bugün sabahın erken saatlerinde İran'a geldi. Cassis ile beraberindeki heyetin bir günlüğüne İsfahan kentine gitmişti.

İsviçreli Bakan yarın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100'üncü yılı anısına Tahran'da düzenlenecek toplantıya katılacak.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, konuya ilişkin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bakan Zarif, 7 Eylül Pazartesi günü Tahran'da İsviçre Dışişleri Bakanı Ignacio Cassis ve beraberindeki heyeti Tahran'da ağırlayacak." demişti.