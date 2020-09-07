Zarif, İsviçre'nin İran konusundaki çalışmalarını takdir etti

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter üzerinden İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirerek, "Karşılıklı saygıya dayalı diplomatik ilişkinin 100'üncü yılında İsviçre Dışişleri Bakanı Ignacio Cassis'i ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. İkili, bölgesel ve küresel konularla ilgili iyi bir görüşme yaptık." dedi.

İsviçre’nin ABD’nin sabotaj eylemlerinin etkilerini azaltma konusundaki çalışmalarını takdir eden Zarif’in paylaşımında, normal ticaretin geri dönmesinin küresel bir öncelik olduğu kaydedildi.

İsviçreli Bakan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100'üncü yılı anısına Tahran'da düzenlenen toplantıya katılmıştı.